Serbarea Narciselor de la Negrileasa, 18-19 mai 2024. Programul evenimentului: Surprize pregatite de vedetele Muntilor Apuseni

Serbarea Narciselor de la Negrileasa, are loc in acest weekend, 18-19 mai 2024. Evenimentul este moment de sarbatoare atat pentru comunitatea locala, cat si pentru vizitatori. Totodata, este evidentiat respectul fata de natura.Poiana Narciselor, aflata pe teritoriul comunei Bucium, este declarata arie protejata. Se afla in custodia Administratia Natura 2000 Trascau.Rezervatia se afla in Muntii Metaliferi, la est de Varful Valcoi (1.348 m), intre Valea Negrilesei si Valea Grozei.Poienile ... citește toată știrea