Serviciul de Pasapoarte Alba isi va prelungi programul, din cauza cererii tot mai mari a eliberarii documentelor de calatorie

Pe fondul cresterii solicitarilor si pentru a veni in sprijinul cetatenilor, programul de lucru al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Alba se va prelungi.Decizia a fost luata de Directia Generala de Pasapoarte.Incepand de joi, 10 martie 2022, programul de lucru cu publicul al ghiseelor de primiri cereri va fi urmatorul: luni- vineri, in intervalul orar 08.00-20.00.Avand in vedere cresterea numarului de solicitari, pentru evitarea aglomeratiei, seful Serviciului de Pasapoarte Alba, ... citeste toata stirea