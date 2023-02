Si-a agresat fosta iubita, incalcand ordinul de protectie. Barbat din Aiud, retinut de politisti

Un barbat din Aiud, a fost ajuns dupa gratii, dupa ce si-a batut fosta iubita, chiar daca avea ordin de restrictie de a se apropia de aceasta.La data de 14 februarie 2023, politistii de ordine publica din Aiud au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 37 de ani, din Aiud, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie, amenintare si nerespectarea masurilor impuse prin ordinului de protectie.In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in ... citeste toata stirea