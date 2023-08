Politistii din Vintu de Jos, au emis un ordin de protectie provizoriu si au deschis un dosar penal pentru violenta in familie, pe numele unui tanar in varsta de 25 ani din localitate.Tanarul este invinuit ca, si-ar fi agresat mama, pe fondul unor discutii contradictorii.In dimineata zilei de 29 august, in jurul orei 08.30, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au fost sesizati, de catre o femeie, in varsta de 62 de ani, din comuna Vintu de Jos, judetul Alba, cu privire ... citeste toata stirea