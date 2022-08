Si-a agresat sotia si rudele cu care se afla in vacanta. Barbat din Iasi, cercetat pentru violenta in familie

Pe numele unui barbat, in varsta de 35 ani din Iasi, politistii din Campeni, au deschis un dosar penal pentru violenta in familie.Acesta este acuzat ca pe fondul consumului de alcool si a unor discutii in contradictoriu, si-a agresat sotia si rudele cu care se afla in vacanta.La data de 10 august 2022, in jurul orelor 23,30, in urma unui apel prin 112, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au intervenit la o locuinta din comuna Arieseni de unde a fost ... citeste toata stirea