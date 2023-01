Si-a batut un prieten in seara de Anul Nou. Barbat din Aiud, retinut de politisti

Un scandal a avut loc in noaptea de Anul Nou, intr-o locuinta din municipiul Aiud, protagonisti fiind doi barbati.In urma scandalului, unul dintre barbati si -a agresat tovarasul de pahar, cel din urma avand nevoie de 30-35 de zile de ingrijiri medicale.La data de 10 ianuarie 2023, politistii de ordine publica din Aiud au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat 46 de ani, din Aiud, care este cercetat sub aspectul savarsirii infectiunii de lovire sau alte violente, fapta in ... citeste toata stirea