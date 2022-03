Si-a ucis mama, a lasat bijuterii din aur pentru a fi ingropata, apoi a fugit din tara. Cum a fost gasit criminalul

Un barbat este acuzat ca si-a ucis mama in varsta de 79 de ani cu mai multe lovituri cu un corp dur. Speriat dupa aceasta fapta, a imbracat-o ca pentru o inmormantare, a lasat mai multe bijuterii si a fugit din tara. Cadavrul a fost gasit dupa aproape doua luni. Otoiu Paul Gerhard (47 de ani) este in arest preventiv din martie 2021 dupa ce a fost prins in afara tarii si trimis in Romania pentru a fi judecat. Rechizitoriul prin care barbatul a fost trimis in judecata descrie o relatie "ciudata" ... citeste toata stirea