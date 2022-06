Un minor in varsta de 10 ani, din comuna Sibot, a ajuns sambata la spital dupa ce a fost acrosat de un autoturism.Se pare ca minorul, a traversat strada printr-un loc nepermis, iar soferul masinii nu l-a mai putut evita.La data de 04 iunie 2022, in jurul orei 13,30, un tanar de 27 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Sureanu din localitatea Sibot, a acrosat un ... citeste toata stirea