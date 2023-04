In perioada 24 aprilie - 28 aprilie 2023, politistii Serviciului Rutier din cadrulInspectoratului de Politie Judetean Alba au desfasurat actiuni de promovare acampaniei nationale de educatie rutiera ce vizeaza copiii, in trafic, la Gradinitia cuProgram Normal din Barabant, la Gradinita cu Program Prelungit nr.16 din AlbaIulia, la Gradinita cu Program Normal din Capud si la Gradinita cu ProgramNormal din Ciugud.Activitatile au fost realizate in cadrul proiectului ,,Educatie rutiera - ... citeste toata stirea