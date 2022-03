SIMULARE Bacalaureat 2022: LUNI incep testarile. Peste 2000 de liceeni din Alba, asteptati sa participe. Modele de subiecte

Luni, 28 martie, incepe simularea examenului de Bacalaureat 2022 in Alba si in tara. In judet, sunt asteptati sa participe peste 2000 de elevi de clasa a XII-a.UPDATE: Din datele ISJ Alba, comunicate de inspector scolar general adjunct Dan Chereches, sunt 2.776 potentiali absolventi de liceu in acest an, din care 2.217 la zi si 559 la seral.In salile de clasa, elevii au acces pana la ora 8.30. De la ora 9.00 se deschid plicurile cu subiecte. Elevii sunt asezati cate unul in banca, in ordine ... citeste toata stirea