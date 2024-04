Sindicatul Drumarilor Elie Radu transmite condoleante familiei angajatei D.R.D.P. Craiova, decedate in accidentul petrecut pe DN 6. Se trage un puternic semnal de alarma legat de conditiile in care angajatii C.N.A.I.R. isi desfasoara activitatea.Sindicatul Drumarilor Elie Radu transmite condoleante familiei angajatei Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova, care a decedat in accidentul petrecut pe DN 6, in judetul Dolj, in urma accidentului petrecut in 24 aprilie 2024.Angajatii C.N.A. ... citește toată știrea