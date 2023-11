Academia de Politie "A. I. Cuza" a fost inchisa pana la finalul anului, a hotarat Consiliul de administratie si Senatul Academiei.Studentii au fost trimisi acasa dupa valuri de toxiinfectie alimentara in randul studentilor si dupa aparitia unor imagini cu mancarea cu viermi primita de viitorii ofiteri, a anuntat sambata Sindicatul Europol.sursa foto: Sindicatul Europol"Dupa 10 zile in care am aratat conditiile insalubre, precare, periculoase, mizere, ce nu puteau fi comparate nici macar ... citeste toata stirea