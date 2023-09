O femeie in varsta de 69 de ani din orasul Cugir, a fost gasita spanzurata in propria locuinta, in cursul zilei de marti, descoperirea fiind facuta de catre un al familiei, care a anuntat autoritatile.Potrivit IPJ Alba, o femeie de 69 de ani, din Cugir, s-ar fi spanzurat in locuinta sa.Aceasta statea singura si a ... citeste toata stirea