Siropuri de tuse pentru adulti si copii, interzise de UE. Provoaca reactii periculoase chiar si la un an de la administrare

Uniunea Europeana interzice mai multe siropuri de tuse utilizate la tratamentul copiilor si adultilor. Acestea contin o substanta periculoasa pentru organism, care poate pune viata oamenilor in pericol.Siropurile pentru tuse care contin folcodina vor fi interzise in Uniunea Europeana deoarece pot provoca o reactie alergica foarte periculoasa in cazul anesteziei generale, a anuntat vineri Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), conform Mediafax.Aceste siropuri, destinate sa trateze tusea ... citeste toata stirea