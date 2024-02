Sistem de supraveghere video in comuna Cricau, cu bani din PNRR. Peste 20 de camere vor monitoriza zonele de interes

Sistem de supraveghere video in comuna Cricau, cu bani din PNRR. Peste 20 de camere de supraveghere urmeaza sa fie montate in curand in localitatile Cricau, Craiva si Tibru, printr-o investitie de peste 440.000 de lei, finantata prin PNRR. Camerele vor fi monitorizate printr-un dispecerat, ce urmeaza sa fie amenajat in cladirea Primariei.Primaria Cricau a lansat vineri, 16 februarie, in SEAP, o licitatie pentru infiintarea unui sistem inteligent de supraveghere video in comuna.Valoarea ... citește toată știrea