Sistem inteligent de supraveghere video, la Daia Romana. Primaria cauta o firma pentru instalarea acestuia. Licitatie, in SEAP

Sistem inteligent de supraveghere video, la Daia Romana. Primaria comunei Daia Romana cauta o firma pentru instalarea unui sistem de supraveghere video cu 24 de camere fixe. Investitia este estimata la peste 310.000 de lei. Administratia locala vrea in acest fel sa asigure siguranta cetatenilor si sa previna faptele anti-sociale.Primaria Daia Romana a lansat pe 17 iunie, in SEAP, a treia licitatie pentru infiintarea unui sistem inteligent de supraveghere video in comuna. Reamintim faptul ca ... citește toată știrea