Situatie ingrijoratoare pe soselele din Alba: 20 de soferi depistati la volan, sub influenta alcoolului sau a drogurilor. Politistii au intocmit sapte dosare penale

Politistii din Alba, au depistat numai saptamana trecuta, in urma unor controale in trafic, 20 de soferi care se aflau sub influenta alcoolului sau a drogurilor.Pentru infractiunile constatate, oamenii legii au intocmit sapte dosare penale.Douazeci de conducatori auto au fost depistati, saptamana trecuta, in timp ce conduceau sub influenta alcoolului sau a drogurilor. Sapte dintre ei s-au ales cu dosare penale, iar fata de restul a fost luata masura sanctionarii contraventionale. Politia ... citeste toata stirea