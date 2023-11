Joi, socrul si soacra lui Catalin Chereches au fost retinuti, a anuntat DNA oficial."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data 09 noiembrie 2023, a doi inculpati (sot si sotie), in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunilor de dare de mita si complicitate la dare de mita.In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care ... citeste toata stirea