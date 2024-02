Sofer cu alcoolemie de 1,32, prins la volan, pe o strada din Alba Iulia. Ce masuri au luat politistii rutieri

Un barbat din Alba Iulia a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins conducand un autoturism, in timp ce avea alcoolemie de 1,32 in aerul expirat. A fost oprit in trafic, pe o strada din municipiu.Potrivit IPJ Alba, vineri, 9 februarie, in jurul orei 21.00, politistii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 50 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Poligonului din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului ... citește toată știrea