Sofer cu o alcoolemie de 1,39 mg alcool pur in aerul expirat, depistat in trafic de politisti. A refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei

Un sofer din Ocna Mures, se va alege cu dosar penal, dupa ce a refuzat testarea cu aparatul etilotest si recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei.Acesta a fost depistat de politisti la un control in trafic, avand o alcoolemie de 1,39 mg alcool pur in aerul expirat.La data de 10 septembrie 2022, in jurul orei 11,00, politistii din Aiud au depistat un tanar de 33 de ani, din localitatea Ocna Mures, in timp ce conducea un autoturism, ... citeste toata stirea