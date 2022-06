Sofer cu o alcoolemie de 1,86 mg alcool pur in aerul expirat, depistat in trafic de politisti. A refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei

Politistii din Sebes, au retinut joi, pentru 24 de ore, un sofer din municipiu, care a refuzat recoltarea probelor biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei.In momentul in care a fost oprit, de catre oamenii legii, soferul avea o alcoolemie de 1,86 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 9 iunie 2022, in jurul orei 20,30, politistii rutieri din Sebes au depistat un barbat de 52 de ani, din municipiul Sebes, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Valea Frumoasei din municipiu, ... citeste toata stirea