Sofer de 81 de ani, cercetat pentru parasirea locului accidentului dupa ce a lovit o tanara pe trecerea de pietoni in Hunedoara

Un conducator auto, de 81 de ani, este banuit de parasirea locului accidentului dupa ce acesta a fost implicat intr-un eveniment rutier petrecut in municipiul Hunedoara.Accidentul a avut loc in 6 martie a.c., in jurul orei 14:40, pe o trecere de pietoni din municipiu.In timp ce traversa strada George Toparceanu din localitate, o tanara ... citește toată știrea