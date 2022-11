Un sofer, in varsta de 21 de ani, din Abrud, a fost depistat in trafic, de catre politistii din Alba Iulia, vineri dimineata, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, sub influenta drogurilor.La data de 04 noiembrie 2022, in jurul orei 11,40, politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene au oprit, pe strada Motilor, din orasul Zlatna, un autoturism care era condus de un tanar de 21 de ani, din orasul Abrud. ... citeste toata stirea