Sofer din Aiud, cu o alcoolemie de 1,21 mg/l alcool pur in aerul expirat, a intrat cu masina intr-un sant

Un accident de circulatie, a avut loc duminica seara, pe o strada din municipiul Aiud.Un sofer care consumase bauturi alcoolice, a pierdut controlul volanului masinii pe care o conducea, intrand cu autovehiculul intr-un sant.In momentul producerii accidentului, soferul avea o alcoolemie de 1,21 mg/alcool pur in aerul expirat.La data de 27 noiembrie 2022, in jurul orei 22,30, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Aiud, in timp ce actionau impreuna cu politistii Sectiei