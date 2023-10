Un sofer din Alba a fost implicat intr-un accident rutier petrecut duminica dupa-amiaza pe DN7 la Orastie. Un barbat care circula pe motociclu a intrat in masina pe care albaiulianul o conducea.Potrivit IPJ Hunedoara, duminica, in jurul orei 14.00, Politia Municipiului Orastie a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe DN7, a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unui motociclist.Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului a stabilit faptul ca un barbat in varsta de 66 de ... citeste toata stirea