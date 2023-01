Un sofer din Alba Iulia a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce acesta a fost prins sambata seara, la un control in trafic de catre politisti, avand o alcoolemie de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat.In jurul orei 19,30, pe raza localitatii Teleac, a fost depistat un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului ... citeste toata stirea