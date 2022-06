Sofer din Alba, prins cu alcoolemie de peste 1 la mie, la volan. A refuzat testarea la spital

Un barbat care conducea baut o masina, pe o strada din Bucerdea Granoasa, a fost depistat in trafic de Politie. Acesta avea o alcoolemie de peste 1, dar a refuzat recoltarea de mostre biologice. A fost deschis dosar penal.Potrivit IPJ Alba, miercuri, 22 iunie, in jurul orei 19.30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ioan Maiorescu din comuna, fiind sub influenta bauturilor ... citeste toata stirea