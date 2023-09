Un sofer din Alba Iulia a fost retinut de politisti, dupa ce a provocat un accident rutier pe o strada din municipiu, avand o alcoolemie de 1,46 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 10 septembrie 2023, in jurul orei 20.15, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe strada Ariesului din Alba Iulia unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale.Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, ar fi ... citeste toata stirea