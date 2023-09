Un barbat de 36 de ani din comuna Intregalde, judetul Alba, a fost retinut de politisti marti, 5 septembrie 2023, dupa ce a fost prins in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 1, soferul fiind sub influenta alcoolului si substantelor psihoactive.Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat.Potrivit IPJ Alba, la data de 5 septembrie 2023, in jurul orei 17.00, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au depistat un ... citeste toata stirea