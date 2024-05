Sofer din Alba, testat pozitiv pentru substante psihoactive. Unde a fost tras pe dreapta de politisti

Un barbat tras pe dreapta de politistii din Blaj a iesit pozitiv la testul pentru substante psihoactive. Cazul s-a petrecut in data de 2 mai si a fost comunicat o zi mai tarziu, pe 3 mai 2024.Potrivit IPJ Alba, la data de 2 mai 2024, in jurul orei 16.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau impreuna cu politistii rutieri din Blaj, pe raza localitatii Craciunelu de Jos, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din municipiul Blaj.In ... citește toată știrea