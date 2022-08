Sofer din Alba, urmarit in trafic de politisti, aproape 3 kilometri. De ce a incercat sa fuga si cum a fost prins

Politistii din Blaj au urmarit in trafic, miercuri seara, aproape trei kilometri, o masina al carei sofer nu a oprit la semnalul acestora. Barbatul a abandonat autoturismul pe un camp si a incercat sa fuga.Potrivit IPJ Alba, miercuri, 17 august, in jurul orei 23.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj, in timp ce actionau pe raza localitatii Manarade, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism.Persoana aflata la volanul autoturismului nu a ... citeste toata stirea