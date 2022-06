Sofer din Cluj, depistat de politisti, drogat la volan

Un sofer, in varsta de 36 de ani, din Cluj Napoca, a fost depistat in trafic, de catre politistii din Alba Iulia, marti noaptea, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, sub influenta drogurilor.La data de 22 iunie 2022, in jurul orei 01,00, politistii Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Nationale si Europene, in timp ce actionau, impreuna cu politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Aba Iulia, pe strada Piata Consiliul Europei din ... citeste toata stirea