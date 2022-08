Un sofer din orasul Cugir, a fost depistat luni dimineata, la un control in trafic, de catre politistii rutieri din localitate, la volanul masinii pe care o conducea, cu o alcoolemie de 1,47 mg/l alcool pur in aerul expirat.Soferul turmentat se va alege cu dosar penal.La data de 15 august 2022, in jurul orei 02,00, politistii din Cugir au depistat un barbat de 52 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe ... citeste toata stirea