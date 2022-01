Sofer din Cugir, retinut de politisti, pentru ca a condus fara permis. A incercat sa ii duca in eroare pe oamenii legii ca i - a fost furat autoturismul

Politistii din orasul Cugir, au retinut joi, un barbat in varsta de 33 ani din localitate, pentru infractiunile de conducere fara permis si inducerea in eroare a organelor judiciare.Barbatul a incercat sa ii duca in eroare pe politisti, printr - o reclamatie, in care acesta denunta furtul autoturnului personal.La data de 27 ianuarie 2022, politistii din Cugir au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 33 de ani, din Cugir, care este cercetat pentru conducere fara permis ... citeste toata stirea