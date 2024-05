Sofer din judetul Galati, prins baut la volanul unei masini, pe o strada din Alba Iulia. Ce alcoolemie avea

Un barbat in varsta de 53 de ani din judetul Galati s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de politistii din Alba Iulia in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. .Potrivit IPJ Alba, la data de 28 mai 2024, in jurul orei 01:20, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 53 de ani, din comuna Ivesti, judetul Galati, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Motilor din Alba Iulia, fiind sub ... citește toată știrea