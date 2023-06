Un sofer din judetul Sibiu, a fost depistat in trafic de catre politistii din Blaj, la volanul unui autoturism, avand o alcoolemie de 1,16 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 18 iunie 2023, in jurul orei 05,40, politistii rutieri din Blaj au depistat un barbat de 38 de ani, din comuna Mosna, judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Avram Iancu din Blaj, fiind sub ... citeste toata stirea