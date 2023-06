Un sofer din Mihalt a fost retinut luni, de catre politistii din Blaj, dupa ce a fost prins sub influenta bauturilor alcoolice la volan.Duminica soferul a provocat un accident de circulatie, iar etilotestul a indicat o valoare de 1,37 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 12 iunie 2023, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 27 de ani, din comuna Mihalt, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere ... citeste toata stirea