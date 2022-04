Sofer din Noslac, retinut de politisti. A fost prins la volan avand o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat, si fara a detine permis de conducere

Un sofer din comuna Noslac, a fost depistat vineri, la un control in trafic, de catre politisti, la volanul masinii pe care o conducea, cu o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat.In plus, soferul turmentat a fost prins de politisti, ca nu poseda nici permis de conducere.Pentru infractiunile sale, soferul a fost retinut de oamenii legii, pentru 24 de ore.La data 9 aprilie 2022, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un ... citeste toata stirea