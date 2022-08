Sofer din Sancel cercetat de politisti. A condus o masina cu numere false, neavand nici permis de conducere

Un sofer din Sancel este cercetat de catre oamenii legii, dupa ce acesta a fost depistat la un control in trafic, la volanul unui autoturism cu numere false si fara a poseda permis de conducere.La data de 30 august 2022, in jurul orei 15,00, politistii rutieri din Blaj, in timp ce actionau pe raza comunei Sancel, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un barbat de 62 de ani, din comuna Sancel.In urma verificarilor ... citeste toata stirea