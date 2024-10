Sofer din Sebes, sub ancheta dupa ce a accidentat mortal o femeie de 83 de ani in timp ce dadea cu spatele

La data de 22 octombrie 2024, in jurul orei 08:00, politistii rutieri din municipiul Sebes au fost alertati prin SNUAU 112 cu privire la un accident rutier.Conducatorul auto, un barbat de 31 de ani din Sebes, in timp ce efectua manevra de mers inapoi pe o alee din incinta Pietei Dacia, nu s-a asigurat corespunzator si a surprins-o pe o femeie de 83 de ani, tot din Sebes, accidentand-o grav. Din pacate, in urma ... citește toată știrea