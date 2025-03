Sofer din Turda rasturnat cu masina in albia raului, in Salciua, dupa ce a condus sub influenta alcoolului

La data de 16 martie 2025, in jurul orei 18.30, politistii din cadrul Politiei Orasului Baia de Aries au identificat, in albia vaii Valea Morilor, din comuna Salciua, un autoturism rasturnat.In urma verificarilor efectuate de catre politisti, a fost identificat conducatorul auto, in ... citește toată știrea