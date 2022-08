Sofer din Zlatna, retinut de politisti pentru 24 de ore. A condus beat si fara permis de conducere pe o strada din Galda de Jos

Un sofer din Zlatna a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, dupa ce a fost depistat de catre politistii din Alba Iulia, conducand un autoturism, aflandu - se sub influenta bauturilor alcoolice si neposedand nici permis de conducere.La data de 13 august 2022, in jurul orei 18,00, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe DJ 107 H, pe raza comunei Galda de Jos, au depistat un tanar de 27 de ani, din Zlatna.In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a ... citeste toata stirea