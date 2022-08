Sofer din Zlatna, retinut pentru 24 de ore de politisti. A fost prins beat si fara permis, la volanului unui tractor

Un barbat din Zlatna, a fost retinut de politisti, pentru 24 de ore, dupa ce acesta a fost depistat de politisti la volanul unui tractor, sub influenta bauturilor alcoolice si fara a avea permis de conducere.La data de 11 august 2022, in jurul orei 19,00, politistii din Zlatna au depistat un barbat de 38 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un tractor, pe raza localitatii Trampoiele, avand permisul de conducere retinut si fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii barbatului, ... citeste toata stirea