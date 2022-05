Sofer polonez de 71 de ani, vinovat 40% in producerea unui accident mortal. Ce pedeapsa a primit in justitie

Dupa sase ani de la producerea unui accident mortal pe soseaua de centura a municipiului Alba Iulia si cinci ani de judecata, instanta a pronuntat prima hotarare in dosarul penal instrumentat de procurori. Inculpat este un sofer din Polonia, care a lovit mortal, in 2 septembrie 2016, la intersectia soselei de centura cu drumul judetean spre localitatea Drambar, un barbat in varsta de 58 de ani din Alba Iulia care se deplasa pe bicicleta. Chiar daca barbatul aflat pe bicicleta a intrat fara sa ... citeste toata stirea