Sofer tras pe dreapta, pe Autostrada A1 pe raza judetului Alba, la o zi dupa ce a fumat un joint cu canabis. Ce s-a intamplat dupa

Un sofer a fost tras pe dreapta, pe Autostrada A1, pe raza judetului Alba, la o zi dupa ce a fumat un joint cu canabis. S-a intamplat in 22 aprilie 2023, iar un an mai tarziu a fost trimis in judecata.In data de 16 aprilie 2024, dosarul a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara. Tanarul va fi judecat pentru conducere sub influenta drogurilor.Desi a fost tras pe dreapta la o zi de la consum, substanta activa din jointul de canabis THC, se afla in saliva. De asemenea, la ... citește toată știrea