Sofer vitezoman, fara permis si cu 1,07 mg/l alcool "la bord", prins de politistii din Sebes. S-a ales cu dosar penal

Un barbat de 57 de ani din Sebes este cercetat de politisti. Acesta circula cu un autoturism cu viteza peste limita legala, avea permisul de conducere anulat si se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Alba, la data de 13 mai 2022, in jurul orei 18.15, politistii rutieri din Sebes, in timp ce actionau pe strada Drumul Sibiului, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat, de 57 de ani, din Sebes, care circula cu viteza peste limita legala.In urma verificarilor ... citeste toata stirea