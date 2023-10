Doi soferi unul din Alba Iulia, iar celalalt din comuna Metes, au fost depistati in noaptea de marti spre miercuri, de politisti la un control in trafic, aflandu-se la volan sub influenta bauturilor alcoolice.Cei doi soferi se vor alege cu dosare penale.La data de 4 octombrie 2023, in jurul orei 02.20, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 29 de ani, din comuna Metes, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, de B-dul ... citeste toata stirea