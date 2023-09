Doi soferi din Bistra si Razboieni-Cetate s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinsi de politisti in timp ce conduceau sub influenta bauturilor alcoolice. Unul dintre ei avea 1,14 mg/l alcool pur in aerul expirat.Potrivit IPJ Alba, la data de 1 septembrie 2023, in jurul orei 21.40, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Campeni au depistat un barbat de 30 de ani, din comuna Bistra, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, din localitatea Bistra, fiind sub ... citeste toata stirea