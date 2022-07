Soferi din Calnic si Galda de Jos, depistati de politisti, bauti la volan

Doi soferi, unul din Calnic iar celalalt din Galda de Jos, au fost depistati de catre politisti, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.Cei doi soferi turmentati, se vor alege cu dosare penale.La data de 2 iulie 2022, in jurul orei 03,15, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au depistat un tanar de 21 de ani, din comuna Calnic, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Incoronarii din Alba Iulia, fiind sub influenta ... citeste toata stirea