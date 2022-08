Soferi din Ciugud si Ocna Mures, depistati de politisti, bauti la volan

Doi soferi, unul din comuna Ciugud, iar celalalt din orasul Ocna Mures, au fost depistati de catre politisti rutieri, la volanul masinii pe care o conducea, sub influenta bauturilor alcoolice.Cei doi soferi turmentati, se vor alege cu dosare penale.La data de 11 august 2022, in jurul orei 24,00, politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Ciugud, judetul Alba in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul ... citeste toata stirea